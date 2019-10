«Copriti o ti uccido»: i messaggi del marito di Giulia prima di essere uccisa

Ultimo aggiornamento: 16:15

ADRIA (ROVIGO) - Diceva di amarla. Ma quello che Roberto Lo Coco provava per la moglie Giulia Lazzari, nulla aveva a che fare con l'amore. Era ossessione e mania di possesso. Di controllo. Era gelosia. Così quando lei, ormai esasperata da quel modo asfissiante di essere amata, l'ha lasciato, lui le ha stretto le mani al collo, stringendole convulsamente finché non ha più sentito il cuore di lei battere. I medici sono riusciti a rianimare Giulia, ma per la cameriera 23enne di Adria (Rovigo) non c'è stato nulla da fare: per troppo tempo il suo cervello è rimasto senza ossigeno. Nove giorni di agonia e, infine, ieri pomeriggio è spirata.Giulia, che non potrà veder crescere la figlioletta di soli quattro anni, sapeva che suo marito Roberto, 28 anni, disoccupato e con problemi di tossicodipendenza, era ormai fuori controllo. I segnali c'erano tutti e lei aveva deciso di troncare proprio per quello.IL MESSAGGIO DI ROBERTO ALL'AMICO «Mi dispiace, odiatemi più che potete, giuro non ero in me»