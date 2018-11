Terrore in centro a Melbourne, in Australia: nel pomeriggio, con Bourke Street piena di passanti per lo shopping, un uomo ha appiccato le fiamme alla propria auto e ha accoltellato tre persone prima di essere centrato dalla polizia con un colpo di pistola. Uno dei passanti sarebbe morto. L'uomo, ricoverato in gravi condizioni, avrebbe provocato l'incendio del pick up con un ordigno esplosivo prima di aggredire le prime persone che ha trovato nei pressi di un affollato centro direzionale. Un passante, in attesa della polizia, si è difeso scagliandogli contro un carrello da supermercato.

La polizia antiterrorismo è coinvolta nelle indagini anche se in seguito avrebbe escluso il movente del terrorismo. Gli agenti non starebbero dando la caccia ad altre persone.