Meghan Markle, Harry e Archie in un libro per bambini. La duchessa: «Racconto l'amore tra padri e figli»

Meghan Markle debutterà il prossimo 8 giugno come autrice di un libro per bambini, “The Bench”, la panca, in uscita per la casa editrice Random House. La storia si concentra sul legame speciale tra un padre e un bambini, visto dagli occhi di una madre. Riflette quindi, in un certo senso, l’esperienza familiare della stessa duchessa di Sussex con suo marito, il principe Harry, e la nascita del primogenito Archie Mountbatten-Windsor.

Secondo l’annuncio della stessa casa editrice, il libro «racconterà l’evoluzione della relazione tra padri e figli», e ci ricorderà anche «i tanti modi in cui l’amore può prenderre forma ed essere spresso in una famiglia moderna». Il libro, pubblicato nella collana Random House Children's Books, è illustrato da un artista d’eccezione, Christian Robinson. Sarà a stessa voce di Meghan che racconterà la storia nell’audiolibro in uscita assieme al volume cartaceo.

«The Bench - ha raccontato la stessa Meghan - è iniziato come una poesia che ho scritto per mio marito il giorno della festa del papà, il mese successivo alla nascita di Archie» (quindi quando era ancora nel Regno Unito). In seguito, quel poema è diventato un libro in forma di narrativa: «Christian lo ha adornato con belli ed eterei disegni in acquerello che catturano il calore, la gioia e il senso di benessere che c’è nella relazione tra padri e figli». Questa rappresentazione, ha spiegato la duchessa - «era particolarmente importante per me, e Christian ed io abbiamo lavorato molto per far emergere questo particolare legame, attraverso un punto di vista molto inclusivo».