«Alex si diriga verso Malta, l'Italia è pronta a offrire collaborazione per il trasbordo degli immigrati a patto che attracchi a La Valletta per le verifiche di legge». È l'invito del Viminale alla nave della Ong Mediterranea da cui sono stati già trasferiti 13 dei 54 migranti a bordo, considerati più vulnerabili. «Mediterranea - continua il ministero di Matteo Salvini - dice che l'imbarcazione Alex non può arrivare fino a Malta, anche se è stata in grado di partire da Licata per raggiungere le acque territoriali libiche». Intanto la nave Alan Kurdi della Ong Sea-Eye, battente bandiera tedesca, ha salvato altre 65 persone al largo della Libia e Berlino chiede che venga al più presto individuato un porto sicuro. Netta chiusura da Salvini che suggerisce di portare i migranti «in Tunisia o in Germania».

L'altro fronte riguarda la Ong Sea-Eye e le 65 persone salvata oggi dalla sua nave Alan Kurdi al largo della Libia. Ora attende una risposta da Malta, Roma e Tripoli per la presa in carico dei migranti. Il gommone, si legge sui media tedeschi, è stato raggiunto nelle prime ore del mattino. «Le persone a bordo hanno avuto una fortuna incredibile a esser state trovate», ha affermato Gorden Isler, responsabile della Alan Kurdi, dal nome del bambino siriano ritrovato morto riverso su una spiaggia turca nel 2015, la cui foto fece il giro del mondo. Il gommone con a bordo i migranti, ha spiegato la ong, aveva un motore funzionante e sufficiente carburante, ma gli occupanti non avevano a disposizione telefoni satellitari o GPS. «Senza alcuna conoscenza nautica e senza telefoni, il loro destino era segnato», ha aggiunto Isler.



Interviene Berlino: «Salvare vite in mare è un compito europeo», ha detto una portavoce del governo tedesco Martina Fiez. «Siamo al corrente della notizia della nave Alan Kurdi», ha proseguito, «sottolineiamo ancora una volta che il nostro obiettivo come governo tedesco è trovare una soluzione veloce: si tratta di trovare un porto sicuro e di chiarire la questione della redistribuzione» in ambito europeo.



Matteo Salvini, che stamani ha firmato il divieto di ingresso nelle acque italiane della nave di Mediterranea, ribadisce: «In Italia non arrivano: c'è un porto maltese a disposizione, vanno a Malta, e la ong tedesca può scegliere fra la Tunisia e la Germania». «Chiunque difenda i confini e la sicurezza del mio Paese è benvenuto».

Sul caso interviene duramente anche Di Maio: «Incoscienti questi delle Ong che utilizzano una barca a vela per andare in Libia, prendere delle persone e venire in Italia». «Io credo che la questione della Mediterranea sia l'ennesima dimostrazione che ormai le Ong hanno trovato il loro palcoscenico». «È giusto che queste persone vadano a Malta», aggiunge. «È un grande show di speculazione politica: c'è chi se ne avvantaggia dicendo no alle entrate e c'è chi se ne avvantaggia dicendo vogliamo entrare». «I parlamentari del Pd si stanno già mettendo il costume per salire su quest'altra nave».

Salvini accusa la Ong Mediterranea: «Le autorità marittime maltesi hanno dato alla nave dei centri sociali indicazione di dirigersi verso il porto di La Valletta, dove potranno attraccare. Incredibilmente, la Ong si sta rifiutando di andare a Malta, paese europeo sicuro! In questo momento sono fermi, affiancati dalla nave di una Ong spagnola, poiché stanotte abbiamo consegnato il divieto di ingresso nelle acque italiane. Se non dirigeranno verso Malta, è chiaro che sarà l'ennesimo atto di disobbedienza, violenza e pirateria: io non mollo!».