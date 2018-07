Il consiglio per l'estate: fate sesso se tenete alla salute del vostro cuore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci tenete alla salute del vostro cuore? Bene, fate sesso. Tanto sesso. Fare sesso fa bene al cuore. La raccomandazione giunge dai medici della Federazione francese di Cardiologia, consapevoli che l’estate sia sicuramente la stagione migliore per ravvivare i rapporti a due. «I benefici di un’attività sessuale regolare sono molteplici», spiega François Carré, cardiologo all’ospedale universitario di Rennes e ambasciatore della Federazione dei cardiologi francesi.Può sembrare scontato se si pensa al cuore inteso come amore e sentimenti, ma in questo caso le emozioni non c’entrano: l’attività sessuale ha infatti effetti benefici sul nostro muscolo cardiaco. «Un rapporto sessuale - spiega François Carré - comporta infatti uno sforzo fisico moderato paragonabile a 20 passi di una camminata a ritmo sostenuto e, come ogni attività fisica, aiuta a rinforzare il miocardio, vale a dire il muscolo cardiaco, e permette di eliminare le tossine dell’organismo».Ma non è tutto. «L’attività sessuale - spiega Claire Mounier-Vehier, cardiologa all’ospedale universitario di Lille e presidente della Federazione francese dei cardiologi - è un elemento importante della qualità della vita, anche nel paziente cardiaco o vascolare, e nel suo partner. Mantenere o riprendere la vita sessuale dopo un attacco di cuore è infatti importante per la coppia, perché agisce sia sul fisico che sul morale».