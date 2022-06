Maturità 2022, il toto-tracce della prima prova: Verga, Falcone e guerra in Ucraina. L'incognita è sul Covid. Tutti i temi possibili

Notte prima degli Esami di Maturità 2022. Ormai manca veramente pochissimo e tra gli studenti sale l'ansia. Tra poche ore si aprirà il sipario con in scena la prima prova degli scritti: la prova di italiano. I maturandi sembrano avere le idee chiare e il toto-tracce è segnato. È stato il portale Skuola.net attraverso un sondaggio fatto a 3000 studenti a delineare il quadro che si aspettano i liceali.

APPROFONDIMENTI SCUOLA Esami di maturità, la carica dei 38mila pugliesi. Domani la... IL FOCUS Maturità, il voto dei politici. Draghi, Salvini, Renzi,... LA PANDEMIA Mascherine, stop all'obbligo. Raccomandata per la... SCUOLA Mascherine agli esami, cade l'obbligo: per terza media e...

Esami di Maturità 2022, il toto-tracce della prima prova

La prova "A" sarà la piu' tecnica con l'analisi del testo che sottoporrà i ragazzi di fronte due tracce con due autori scelti tra quelli presenti dall'Unità d'Italia in poi. Per quanto riguarda la prosa dell'800 1 su 2 ritengono certo che uscirà Giovanni Verga. Al secondo posto Gabriele D'Annunzio e infine Alessandro Manzoni. per quanto riguarda gli autori del '900 anche qui i maturandi sembrano sicuri: Luigi Pirandello è in pole. L'autore è infatti un ventennio che non esce, ma anche Italo Svevo e Primo Levi sono presenti nel sondaggio.

Per quanto riguarda la categoria poesie invece sono due i nomi che salgono sul podio: Giovanni Pascoli e Giuseppe Ungaretti (un habituè della maturità). Con un importante distacco c'è anche Eugenio Montale.

Anniversari e ricorrenze

Per quanto riguarda invece la tipologia "B" quindi anniversari e ricorrenze storiche, le preverenze degli studenti volgono lo sguardo a due accadimenti: il trentennale delle stragi di mafia e il centennario della Marcia su Roma. Per un 10% dei ragazzi però potrebbe uscire anche il trattato di Maastrich che 30 anni fa sancì la nascita dell'Ue. Canalizzate anche le scelte per i personaggi famosi. Torna in campo Verga, con il centennario dalla morte, si fa strada anche Pier paolo pasolini e timidamente anche Giuseppe Mazzini, ci credono poco ma in fondo anche per lui ci sarà il centennario della morte.

Attualità

Per la tipologia "C" ossia attualità i dubbi scendono a quasi zero: guerra in Ucraina e sviluppi di crisi internazionali. non dimenticano di inserire il Covid e il post-pandemia ma secondo gli studenti potrebbe uscire anche il tema dell'esistenzialismo. In questo caso si punta sul tema della pace seguita da futuro e ricordo.

Spesso ricordiamo che le ipotesi degli studenti sono smantellate dal MI che propone autori poco battuti nell'anno scolastico, ma in fondo questo dubbio è il generatore dell'ansia degli studenti e nessuno può togliergliela.