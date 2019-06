Maturità 2019, prima prova di italiano in corso per oltre 500.000 studenti. La poesia "Risvegli", " Giuseppe Ungaretti è una delle tracce dei temi come anticipato da Skuola.net. E poi Corrado Stajano e «Eredità del Novecento». E anche Leonardo Sciascia, da Il porto sepolto", confluita nel 1942 nella raccolta L'allegria, diè una delledei temi come anticipato da Skuola.net. E poi , prima prova di italiano in corso per oltre 500.000 studenti. La poesia "Risvegli", "

Il giorno della civetta





Testo Argomentativo: 1 La traccia parte da un testo tratto da Tomaso Montanari, "Istruzioni per il futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà", sul valore del patrimonio culturale.



Testo Argomentativo 2: la traccia parte da un testo tratto da Steven Sloman - Philip Fernbach "L'illusione della conoscenza"



Testo argomentativo 3: l'eredità del novecento, con brano tratto dall'introduzione di Corrado Stajano, giornalista e scrittore, alla raccolta di saggi "La cultura italiana del Novecento"



Tema di attualità C 1 - la traccia parte da un testo tratto dal discorso del prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale dall'uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo.



Tema di attualità C2 - la traccia su sport e storia parte dall'articolo del giornalista Cristiano Gatti pubblicato su Il Giornale, che parla della vittoria al Tour de France di Gino Bartali nel 1948, avvenuta in un momento di forte tensione dopo l'attentato a Togliatti.



Secondo le prime rilevazioni del Miur, il tasso di ammissione all'Esame è del 96,3%. La seconda prova è in calendario domani, sempre dalle 8.30. Nei giorni delle prove scritte, è confermato il divieto tassativo per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone, pc e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l'esclusione dall'Esame.



«Ci siamo! Noi del Miur Social vogliamo fare un in bocca al lupo a tutti i maturandi che oggi svolgeranno la prima prova scritta», ha scritto sui suoi profili social il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricarca.



«Il mio sentito in bocca al lupo ai circa cinquecentoventimila studenti che oggi si cimenteranno con la prima prova dell'esame di Maturità, che quest'anno riserva alcune novità», scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Siete chiamati a compiere gli ultimi sforzi», prosegue il premier. «Posso immaginare i momenti di ansia e le notti insonni. Ora però conviene che affrontiate quest'ultimo tratto del vostro percorso formativo in modo sereno e positivo: ricacciate via inquietudini e paure e ripensate alle tante emozioni vissute, agli insegnanti e ai compagni che vi hanno accompagnato lungo questo cammino. Gli studi vi hanno reso consapevoli dei vostri diritti e dei vostri doveri, il sapere vi ha reso donne e uomini liberi, cittadini più responsabili. Godetevi questi ultimi momenti e volgete fiduciosi il vostro sguardo al futuro, che è proprio di fronte a voi, pronto a venirvi incontro».



«Da Palazzo Chigi, un pensiero per chi oggi affronterà (e supererà alla grande) l'esame di Maturità, e un abbraccio anche a tutti i Prof. La vita vi aspetta, l'Italia ha bisogno di voi, forza ragazze e ragazzi!», ha scritto Matteo Salvini, postando una sua foto con in mano un cartello 'forza ragazzi'.

