Mattia Montenesi, morto a 15 anni il ballerino ex finalista di Italia's Got Talent: stroncato da un male incurabile

Mattia Montenesi, ballerino di soli 15 anni ed ex concorrente del programma Italia's Got Talent, è morto a Trieste, stroncato come sembra da un male incurabile. «Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew», è il messaggio di addio postato sui social dal programma che prima andava in onda su Canale 5 e ora invece si è spostato sui canali di Sky.

La sua partecipazione risale al 2015, quando insieme al suo gruppo di ballo degli Stradura Killa era salito sul palco conquistando tutti i giudici e guadagnandosi la finale. Era soprannominato «scatto» per la sua agilità e per la sua passione per la danza acrobatica.