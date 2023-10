Matthew Perry morto, Chandler di Friends e la dipendenza da alcol e droghe. L'ultimo post nella vasca dove è stato trovato senza vita

L’ultimo post pubblicato su Instagram lo ritrae proprio nella stessa vasca idromassaggio dove è stato trovato morto, probabilmente annegato. «Quindi l’acqua calda che gira intorno ti fa sentire bene? Io sono Mattman», scriveva Matthew Perry, per tutti semplicemente Chandler di Friends, l'attore trovato senza vita a 54 anni nella sua casa di Los Angeles. Una tragica fatalità?

Chi era

Le droghe

Il successo è stato accompagnato dalla dipendenza agli oppioidi e all'alcol. A causa di un incidente nel 1997 gli era stato prescritto il Vicodin e ne era divenuto rapidamente dipendente, tanto da arrivarne a prendere 55 al giorno. Per disintossicarsi e cercare di abbandonare l'alcol è stato in cura per più di un'occasione. Nel suo libro di memorie 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing', Perry ha raccontato della sua battaglia contro le droghe, che si sommava a problemi di salute seri. Nel 2018 - ha raccontato Perry stesso - ha rischiato di morire per una perforazione gastrointestinale, per la quale è stato operato e ha trascorso mesi in ospedale. «I medici hanno detto alla mia famiglia che avevo il 2% di possibilità di vivere», raccontò.

L'obesità e i 128 chili

I suoi problemi erano noti anche sul set di Friends, anche se l’attore ha assicurato di essere sempre stato sobrio durante le riprese. Una vita distruttiva. «A 34 anni però mi ero già cacciato in un mare di guai» scrive Perry nella sua autobiografia, arrivando a pesare 128 chili, finito in riabilitazione per 15 volte e sottoposto a 14 interventi chirurgici allo stomaco. «Quella notte in cinque persone eravamo attaccate alla macchina, quattro sono morte e solo io sono sopravvissuto. Perché?».

Le cause della morte

I motivi del decesso - come riportano i media statunitensi - non sono confermati ma, secondo indiscrezioni, si tratterebbe di annegamento. Perry è stato infatti trovato all'interno della sua jacuzzi e nell'abitazione non sono state trovate droghe. L'allarme è scattato sabato pomeriggio, quando i soccorsi sono stati chiamati per un 'uomo con arresto cardiacò. Poco dopo, intorno alle 16.10, il Dipartimento della polizia di Los Angeles è stato chiamato per indagare la morte di un uomo cinquantenne. Perry aveva 54 anni.