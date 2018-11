Stop alle piazze dello spaccio ed espulsioni per gli spacciatori, Salvini: «È solo l’inizio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via alla direttiva antidroga, per la prevenzione e il contrasto alla vendita di stupefacenti. Gli obiettivi sono il potenziamento dell’attività di controllo del territorio, in particolare nelle cosiddette, il miglioramento del coordinamento delle Forze di Polizia (con il concorso delle Polizie locali) e la velocizzazione delledei clandestini-spacciatori. «Vogliamo ridare ai cittadini perbene le troppe zone d’Italia ostaggio di spacciatori e balordi. È solo l’inizio», commenta il ministro dell’Interno