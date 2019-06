Tav, via ai bandi per i lavori in Italia: i fondi Ue salgono al 55%. Salvini: «No a linea leggera»

tunnel in Italia. Il cofinanziamento dell'Unione europea sale al 55% per la parte internazionale. Ottenuto il finanziamento al 50% anche per la tratta nazionale da Bussoleno al nodo di Torino Giornata storica: autorizzata la pubblicazione dei bandi per i lavori delin. Il cofinanziamento dell'Unione europea sale al 55% per la parte internazionale. Ottenuto il finanziamento al 50% anche per la tratta nazionale da Bussoleno al nodo di

Alberto Cirio, al termine del Cda di Telt a Parigi alla presenza dello stesso governatore e della coordinatrice del Corridoio Mediterraneo, Iveta Radicova. . Lo annuncia il presidente della Regione Piemonte , al termine del Cda di Telt a Parigi alla presenza dello stesso governatore e della coordinatrice del Corridoio Mediterraneo,

«Incentiveremo - ha detto ancora Salvini - l'uso di etilometri e scriveremo alla Siae perché chi organizza eventi sia in grado di farlo: quanto accaduto l'altro giorno all'Università La Sapienza dimostra che se il settore viene lasciato al caos ci sono rischi». Il ministro ha tenuto a sottolineare che non si vuole colpire un settore importante del'economia italiana, che ha margini di crescita, «visto che la sola Ibiza fattura quasi quanto l'Italia intera. Vogliamo garantire un divertimento sano nei 2.500 locali da ballo italiani. Se c'è una rissa a un chilometro da un locale non ha senso che ne risponda il titolare. Serve meno burocrazia e se ci si diverte legalmente in posti controllati è meglio. Giusto che se uno sbaglia venga additato come irresponsabile, ma il 'dalli alla discoteca' non conviene a nessuno». Salvini ha anche espresso la necessità di «interventi normativi in un settore le cui regole hanno 10, 20, anche 60 anni di storia. Bisogna aggiornarsi ai tempi attuali». All'incontro con i gestori dei locali era presente anche il capo della Polizia, Franco Gabrielli.

Tav. «La Tav 'leggera'? Un treno passa sotto la montagna o no. Tertium non datur. A me piacciono i treni che corrono». Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini «C'è - ha aggiunto - un progetto in itinere, spero che la lezione di ieri delle Olimpiadi sia servita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA