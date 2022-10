Matrimonio finisce in tragedia, l'autobus con gli ospiti precipita nella scarpata: morti 25 invitati

Il matrimonio doveva essere un giorno di festa ma si è trasformato in una tragedia. L'auobus nuziale, noleggiato per l'occasione dagli sposi, è finito in una scarpata la notte del 4 ottobre, precipitando da un'altezza di oltre 400 metri con 25 vittime su 40 passeggeri. L'incidente è accaduto nel nord dell'India, nella regione di Uttarakhand. La maggior parte dei passeggeri degli autobus sono invitati al matrimonio, le autorità locali stanno indagando sulle cause dell'incidente.

L'incidente

L'autobus viaggiava in una stretta e curvosa strada di montagna in direzione Laldhang, nel distretto di Haridwar e trasportava circa 50 passeggeri. Per motivi ancora da identificare, è uscito fuori strada ed è finito nel burrone. Le forze di polizia sono arrivate immediatamente riuscendo a salvare una parte dei passeggeri e estrarre alcuni feriti che sono stati trasortati negli ospedali vicini.

Il primo ministro «Siamo vicini alle famiglie»

Sulla vicenda si è espresso anche il primo ministro indiano Narendra Modi che ha definito l'incidente "tragico" e "straziante": «In questa tragica ora, il mio pensiero è rivolto alle famiglie in lutto. Spero che coloro che sono stati feriti si riprendano il prima possibile», ha scritto su Twitter.

India record di incidenti: muore una persona ogni 4 minuti

L'India è record nel mondo per incidenti stradali: nonostante nel continente ci siano slo l'1 dei veicoli mondiali, il tasso di morti della strada è l'11% del totale mondiale delle vittime. Lo stesso rapporto della Banca Mondiale stimava 150.000 vittime di incidenti stradali in India ogni anno, ovvero una persona ogni quattro minuti.

A giugno un autobus è precipitato in una scarpata mentre era in viaggio verso il santuario di Yamuna, nello stato di Dehradun. Si calcola che gli incidenti stradali costino 75 miliardi di dollari all'anno all'economia indiana.