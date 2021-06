Mascherine via il 28 giugno. Ristoranti, bus e centri commerciali: quando si dovranno indossare

«Il Cts ritiene, nell’attuale scenario epidemiologico, che a partire dal 28 giugno con tutte le Regioni in zona bianca ci siano le condizioni per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto, salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento come mercati, fiere, code, etc». Poco prima delle dieci di sera è arrivato ieri l’atteso via libera del Comitato tecnico scientifico. Ora spetterà a Mario Draghi, con...

