Scuola e Covid, Bassetti: «Mascherina ai bambini causa problemi di salute». Galli: «Impossibile usarla per 5 ore»

«La mascherina chirurgica può causare ai bambini, sulla base di esperienze di utilizzo: senso di calore, irritazione, difficoltà respiratorie, fastidio, difficoltà di concentrazione, distrazione e bassa accettazione della maschera stessa. Inoltre, l'efficacia delle stesse non è stata dimostrata durante il gioco e le attività fisiche». Lo ricorda Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, condividendo su Facebook il documento ufficiale dell'Oms e dell'Unicef sull'uso delle mascherine per i bambini a scuola.

Sulla base dei documenti, Bassetti ritorna sulle polemiche sull'uso delle mascherina a scuola anche per i bambini rivolgendosi «a tutti gli ignoranti (nel senso etimologico del termine) che non studiano, non leggono, ma blaterano, criticano e denunciano». Per loro «vorrei condividere questo documento ufficiale dell'Oms e dell'Unicef». Secondo l'infettivologo, «anche negli adulti la maschera chirurgica ha ridotto la capacità cardio-polmonare durante gli sforzi (non fanno uno sforzo i nostri ragazzi durante le interrogazioni?)». Infine «spero che chi critica le mie affermazioni sappia almeno leggere, visto che per comprendere e per scrivere hanno dimostrato numerosi problemi», conclude Bassetti.

«Portare la mascherina a scuola sarebbe auspicabile, ma è impossibile ipotizzare che ragazzini e bambini possano indossarla per cinque ore di seguito. Non ce la faccio neanche io. È importante che la portino all'ingresso e all'uscita da scuola. Durante l'intervallo pure ma vedo difficile fare la merenda con la mascherina in faccia». Lo ha detto Massimo Galli, responsabile del reparto Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano parlando al programma L'aria che tira su La7.

