Roberto Maroni, Meloni ai funerali a Varese. Il figlio: «Per te non è stato facile essere un papà presente»

Applausi e commozione ai funerali di Roberto Maroni a Varese. Ai quali ha partecipato anche Giorgia Meloni, visibilmente commossa. Tra gli interventi quello del figlio, Filippo. «Per te non è stato facile essere papà. A cena da noi a casa non c'eri, ma accendevamo la tv e ti vedevamo. Ma non eravamo arrabbiati con te, forse un pochino nella fase della ribellione adolescenziale - ha ricordato - Non è stato facile per te essere un papà presente se dovevi passare fuori cinque giorni a settimana. Però ci volevi un bene infinito».

Le parole del figlio Filippo

Così il figlio ha ricordato il padre Roberto, ex ministro dell'Interno, ex segretario della Lega ed ex presidente della Regione Lombardia. «Ti sentivi in colpa per il poco tempo che passavi a casa, ma nei momenti di difficoltà avevi capito che la famiglia poteva essere un porto, in cui non solo dare ma anche ricevere», ha continuato. «Ti sei impegnato tanto per essere un buon papà, ma il tuo amore ci è arrivato tutto».

«Era una persona capace di grande visone e di grande concretezza. Era una delle persone che ho conosciuto che più sapevano fare il gioco di squadra», ha ricordato Meloni lasciando i funerali. «Ne ho un ricordo straordinario, tra l'altro ci sentivamo - ha concluso -. Penso che l'Italia sia stata fortunata a poter contare su una persona così nelle sue istituzioni».