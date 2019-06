Roma, marito uccide la moglie e si spara. «Avevano difficoltà a pagare l'affitto»

omicidio-suicidio

È stato trovato un biglietto nella casa dei coniugi trovati morti a Roma. Nel messaggio l'uomo avrebbe lamentato difficoltà economiche nel pagare l'affitto. Secondo quanto si è appreso, il marito ha colpito al collo con un colpo d'arma da fuoco la moglie e poi si è suicidato sparandosi alla testa.

