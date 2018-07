Marco muore a 19 anni dopo l'orale della maturità: diploma consegnato ai genitori durante il funerale

LEGGI ANCHE

Ai genitori è stato consegnato il diploma durante la toccante cerimonia funebre. A metterlo sull'altare è stata la vicepreside Frediana Fecchio, tra le ultime a vederlo prima che salisse in auto. "Ce l'ha fatta", ha detto la docente rivolgendosi soprattutto a papà Antonio, "ottenendo una votazione di 64/100 grazie soprattutto a uno splendido esame orale che ha favorevolmente colpito la commissione". "Voglio però ricordarti com'eri", ha poi aggiunto parafrasando la "Canzone per un'amica" di Guccini, "pensare che ancora vivi, e che ancora sorridi". È stato accompagnato in corteo fino al vicino cimitero, dove ad accoglierlo, prima della sepoltura a terra, c'erano una pioggia di petali di rosa bianchi e gialli e nell'aria le note di "Siamo solo noi" di Vasco Rossi.

Aveva appena sostenuto l'esame orale della Maturità ed è morto poco dopo in un terribile incidente d'auto nel Veneziano che non gli ha lasciato scampo: il diploma è stato consegnato al suo funerale ai genitori.19enne di, è deceduto in uno schianto proprio mentre stava rientrando a casa dopo l'esame. Si sono celebrati i funerali del giovane nella chiesa della Madonna Addolorata di Arzerello. Il feretro è stato accolto soprattutto da tanti ragazzi che per l'amico hanno preparato sul sagrato un lenzuolo pieno di firme e un collage di fotografie dei momenti più belli condivisi insieme.