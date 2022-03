Tra i tanti personaggi che negli anni hanno ammirato Diego Armando Maradona di certo non manca Vladimir Putin, il presidente russo tristemente noto alla cronaca oggi per i fatti che accadono in Ucraina. Durante il Mondiale in Russia del 2018, Putin ha spinto con gli organizzatori per poter incontrare l'astro argentino, che però rifiutò il suo invito.

LEGGI ANCHE Osimhen chiesto dal Man United: il Napoli vuole 100 milioni di euro

Alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati