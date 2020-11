Maradona, il ricordo del figlio Diego Jr: la foto con il nipotino è commovente

Ai funerali di Diego Armando Maradona non c'era il figlio Diego Jr, ricoverato per diversi giorni a causa del Covid in Italia. Un dolore immenso per la perdita di quel padre che aveva imparato a conoscere solo da qualche anno. Nelle ultime stories su Instagram ha pubblicato degli scatti commoventi. Il primo ritrae suo padre quando era una giovane promessa del calcio, un altro mostra i giocatori del Napoli scesi in campo con la maglia numero 10 e poi c'è la foto di suo figlio, il nipotino di Maradona.

Nella foto dei calciatori si legge: «Amatela e difendetela come se fosse la vostra seconda pelle. È la maglia eterna, è la maglia del mio papà», mentre il bambino indossa la maglia dell'Argentina e rende omaggio al nonno sul balcone con in mano una candela come molti napoletani.

«Io avevo un rapporto costante con lui, ci sentivamo spesso… ci eravamo parlati subito dopo l'operazione, avevamo fatto un videochiamata. È una notizia che mi ha lasciato senza parole. Io ero ricoverato in ospedale e ho appreso la notizia dalla televisione. È iniziato il tam-tam delle telefonate e alla fine mi hanno confermato che, purtroppo, non ce l'aveva fatta. Io avevo fatto una videochiamata e lui stava molto bene: scherzava, rideva… e infatti ero molto contento che avesse superato quest'ennesimo ostacolo», aveva commentato Diego Junior su Rai2.

«Mi mancheranno le risate, i bei momenti che abbiamo passato insieme mi piace pensare che il capitano del mio cuore non morirà mai e sono certo che sarà sempre vivo nel mio cuore. I medici mi hanno proibito di prendere un aereo perché i miei polmoni non resisterebbero agli sbalzi di pressione e a malincuore devo accettare anche quest'altra sofferenza che la vita mi sta mettendo davanti».

