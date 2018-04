A 15 anni precipita dal quarto piano e muore: choc in centro a Mantova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma adove unè precipitato dal balcone del quarto piano della sua abitazione in centro città e, dopo un volo di oltre 12 metri, è caduto nel cortile interno della palazzina. Inutili i soccorsi.Il ragazzo, che frequentava la scuola superiore, èdurante il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Mantova. Per la Polizia non è ancora chiaro se si tratti di una disgrazia o un suicidio. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio. Quando i medici sono arrivati la situazione era già compromessa e il 15enne è morto dopo un'ora dall'arrivo al pronto soccorso.