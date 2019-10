Manovra, sì a rivalutazione delle pensioni. Sindacati: «Elemosina da 3 euro». Restituito il 2% nel mese a chi paga con la carta

Dalla rivalutazione al 100% delle pensioni alle auto ecologiche per la Pubblica amministrazione alle siringhe e alle bio-plastiche risparmiate dalla plastic tax. E poi aumenti per i diritti consolari (tipo le pubblicazioni di matrimonio) e forfait confermato per le partite Iva in regime di flat tax. Nella nuova bozza della legge di bilancio arrivano inoltre arrivano sei scaglioni con differenti aliquote, che partiranno dal 100% per i redditi fino a 4 volte il trattamento minimo (pari a 513 euro), cioè quelli che arrivano a 2.052 euro. La rivalutazione sarà pari al 77% per i trattamenti fino a 5 volte il trattamento minimo, al 52% fino a 6 volte, 47% fino a 8 volte, 45% fino a 9 volte e 40% per i trattamenti superiori a 9 volte.

Villarosa: «Con cashback restituito il 2% delle spese nel mese». Con il cashback previsto in manovra a chi paga con carta di credito, «non alla fine dell'anno, ma nel mese, restituiamo una percentuale che si aggira attorno al 2%» della spesa. Lo ha detto il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa (M5S), ospite di 'Un Giorno da Pecorà, su Rai Radio1.

Sindacati: «Rivalutazione elemosina di 3 euro l'anno». La mini rivalutazione del reddito da pensione tra tre e quattro volte il minimo (tra 1.522 a 2.029 euro al mese) è un'elemosina per il leader dei pensionati Cgil, Ivan Pedretti che valuta in poco più di tre euro l'anno (25 centesimi al mese) il passaggio della rivalutazione per questi assegni dal 97% al 100% a fronte di un'inflazione allo 0,3%. L'aumento riguarderebbe circa 2,8 milioni di pensionati. «Negli ultimi sette anni di blocco della perequazione i pensionati - dice - hanno lasciato allo Stato 44 miliardi. È un'elemosina». Lo Spi conferma la manifestazione del 16 novembre. Chi adesso prende tra i 1.522 e i 2.029 euro al mese a fronte di un'inflazione allo 0,3% dovrebbero recuperare circa 79 euro l'anno. Ma sulla base di quanto previsto per quest'anno recuperano il 97% dell'aumento dei prezzi e quindi 76,7 euro. Dall'anno prossimo avranno la rivalutazione piena (quindi al 100%) con un incremento light dei loro assegni. «È un'elemosina, dice Ivan Pedretti - ci sarebbe bisogno d'altro. Bisognerebbe dare la rivalutazione piena almeno fino alle pensioni tra le sei e le sette volte il minimo (3.044 euro al mese quelle fino a sei volte il minimo, ndr). E bisognerebbe dare risposte sulla quattordicesima allargandola anche a coloro che hanno redditi da pensione tra i 1.000 e i 1.500 euro al mese».

Il Governo punta a definire un orizzonte temporale biennale per le graduatorie approvate a partire dal 2019 nonché il pieno utilizzo degli elenchi», senza più tetti quindi per lo scorrimento. Così la ministra della P.a, Fabiana Dadone, all'Ansa. Un segno, dice, «sintonia nella maggioranza di governo». Mentre «abbiamo proposto l'inserimento in legge di bilancio di un intervento sistemico per superare le criticità della normativa su graduatorie e idonei - dice - il Pd annunciava una proposta di legge del medesimo tenore». Sul punto è in corso un'interlocuzione col Mef.

Pubbliche amministrazioni per l'ambiente

Tra le novità arriva anche il capitolo green mobility. Le pubbliche amministrazioni saranno obbligate, in occasione del rinnovo del parco veicoli, a procedere, dal primo gennaio 2020, all'acquisito o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica o ibrida, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa.

Investimenti in sanità

I medici di medicina generale avranno a disposizione più strumentazione per fare diagnosi: l'ultima bozza della manovra destina infatti 235 milioni (dal fondo ex art.20, per gli investimenti in sanità) al fabbisogno di apparecchiature sanitarie. Obiettivo «migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa». Già entro la fine dell'anno il ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, fisserà i parametri per stilare un piano sui fabbisogni e attivare poi i trasferimenti alle Regioni.



La plastic tax non colpisce bio-plastiche e siringhe

Rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici». Si legge nell'ultima bozza della Manovra, di questa mattina, quindi successiva all'intesa nella maggioranza. Il testo è di 101 articoli e conferma sostanzialmente l'impianto già noto. Pagamenti digitali meno cari

Va avanti il dialogo sui pagamenti digitali. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha fatto sapere che è in corso

un dialogo con gli operatori per valorizzare l'opportunità che un forte sviluppo dei pagamenti digitali e una contestuale riduzione del loro costo può avere». Cento milioni per i rimpatri

Il fondo rimpatri cambia nome, diventa «fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori» e viene esteso anche «ai Paesi non africani d'importanza prioritaria». L'ultima bozza della manovra che stanzia anche 100 milioni per tre anni (30 milioni nel 2020, 30 nel 2021 e 40 nel 2022). Partite Iva

Sul forfait per le partite Iva in regime di flat tax resta il paletto della non cumulabilità con i redditi sopra i 30 mila euro. Si evince dall'ultima bozza della Manovra di questa mattina, che contiene anche la condizione delle spese non superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio. Non è più presente invece il limite relativo all'acquisto di beni strumentali. Diritti consolari

Aumento del 20% per tutti i diritti consolari, dalle pubblicazioni di matrimonio alla traduzione in italiano di atti di stato civile, ai visti richiesti all'estero. Lo prevede l'ultima bozza della manovra. Raddoppia invece il costo per la domanda di cittadinanza italiana avanzata all'estero, che passa da 300 a 600 euro mentre il visto di lungo soggiorno aumenta da 116 a 130 euro. Viene anche aggiunto un nuovo diritto consolare da riscuotere, quello per il «documento di viaggio provvisorio» per il quale bisognerà versare agli uffici diplomatici e consolari all'estero 50 euro. Conte:

È intanto polemica per l'aumento della pressione fiscale. Confindustria è sul piede di guerra e il presidente Vincenzo Boccia si scaglia contro la plastic tax: «È una manovra timida anche perché risorse non ce ne sono e ci sono molti punti di criticità, a partire dalla tassa sulla plastica che è rilevante». Il premier Giuseppe Conte nega invece l'arrivo di nuove tasse:

«ho letto molte ricostruzioni non corrispondenti alla realtà sulla manovra, sul fatto che aumenta la pressione fiscale complessiva. Le bugie hanno le gambe corte. È una manovra fortemente redistributiva». Il governo, comunque, è «disponibile a valutare qualsiasi suggerimento anche per migliorare la legge di bilancio», aggiunge Conte.

Gli fa eco anche Luigi Di Maio. «Qualcuno nei giorni scorsi si è divertito a definire questa manovra come quella delle tasse. Sono le stesse persone che, facendo cadere il governo, avrebbero causato l'aumento automatico dell'Iva, e fatto pagare a ogni famiglia italiana 600 euro circa in più all'anno. Noi lo abbiamo evitato, trovando i 23 miliardi che servivano. Ci sono altri risultati che abbiamo ottenuto. Certamente non sono la soluzione a tutto, ma è la strada giusta», scrive il capo politico M5S su Facebook.

Convocazione sindacati

Il premier Giuseppe Conte ha convocato per lunedì prossimo 4 novembre a Palazzo Chigi i leader sindacali di Cgil Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annnamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Sul tavolo, a quanto si apprende, la legge di bilancio. All'incontro, saranno presenti anche il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri e la collega del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Buffagni: «Migliorare la norma sulle auto aziendali». «Serve migliorare immediatamente la norma sulle auto aziendali perché su quelle voci le tasse i lavoratori già le pagano». Lo scrive su Fb il viceministro all'Economia Stefano Buffagni, sottolineando che «in Parlamento dovremo lavorare molto per migliorare il testo della manovra di bilancio. Servono più risorse per aiutare le nostre imprese a creare lavoro altrimenti il paese muore». «Fondamentale - aggiunge - che il Mise possa operare sul supporto alle imprese per il Green New Deal».

Più fondi a scuola, da presidi a sostegno. Più fondi per la scuola, dai presidi ai docenti di sostegno. Lo prevede l'ultima bozza della manovra, che stanzia dal 2020 30 milioni in più per il fondo retribuzioni dei dirigenti scolastici e 11 milioni in più per il «potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica. Aumenta anche lo stanziamento per »l'innovazione digitale nella didattica« (2 milioni in più). Vengono anche destinati 15 milioni nel 2020 e 20 a partire dal 2021 per il funzionamento delle scuole »che operano in contesti socio-economici svantaggiati«.

