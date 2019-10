Mangia fetta di torta bollente e si ustiona internamente, 51enne muore poche ore dopo

Un dramma. Una storia assurda che racconta la morte di un uomo di 51 anni. Darren Hickey ha perso la vita per aver mangiato una torta bollente. La notizia arriva da Manchester, qui è avvenuto il fatto in un ristorante inglese dove Hickey si trovava. Lui, wedding planner, si stava riprendendo la sua vita piano piano.

