Mamma con volto pieno di tatuaggi esclusa dalla recita di Natale del figlio a scuola: «La guardi dalla finestra»

Festa di Natale a scuola vietata alla madre di un alunno perché ha il volto completamente ricoperto dai tatuaggi. Accade in Gran Bretagna. Protagonista Melissa Sloan, 45 anni "drogata" di tatuaggi, che ha raccontato ai tabloid inglesi la sua storia.

Mamma tatuata, festa vietata

La donna ha detto che la scuola di suo figlio le ha impedito di assistere alla recita natalizia. «Non mi hanno fatto entrare - ha raccontato - e mi hanno detto di guardare attraverso la finestra della classe. Perché? Perché ho troppi tatuaggi sul volto».

La "malattia" da tatuaggi

La donna ha ammesso che si fa realizzare tre tatuaggi a settimana: ne ha 800 su tutto il corpo, volto compreso compreso il viso. E il suo aspetto non sarebbe però particolarmente gradito in ambito scolastico. E anche da altri eventi sarebbe stata esclusa. Mellissa, che vive in Galles, ha raccontato al Daily Star : "Niente feste di Natale e quando vado a scuola di mia figlia non vengo invitata. «Mi hanno detto che potevo assistere alla festa andando nel giardino sul e di guardare attraverso la finestra della classe», sottolinea.

Il lavoro

Ma l'essere "bandita" dalla scuola non è l'unico problema che le danno i tatuaggi. Melissa dice che molto spesso il suo aspetto le ha impedito di ottenere un lavoro e a volte è stata anche gentilmente "rimbalzata" da alcuni pub. La donna di solito si fa fare i tatuaggi "in stile carcerario" dal suo ragazzo in casa. E dopo quanto accaduto ha detto che si prenderà "una pausa": «Non credo che farò un tatuaggio sotto Natale. Forse non è il momento. Oro preferisco dedicarmi in tutto e per tutto ai miei bambini»