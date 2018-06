«La vita ti mette a dura prova». L'ultimo post di Antonietta, 26 anni, suicida in ospedale dopo aver allattato il figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giovanedi 26 anni,, si è uccisa dopo aver allattato il figlio. È accaduto all'ospedaledi Salerno. Da quanto si apprende, la donna si era recata al sesto piano del reparto Tin per allattare il piccolo. Subito dopo è uscita dal reparto e ha aperto la finestra sul ballatoio per lanciarsi nel vuoto. Nell'area erano presenti anche altre persone ma nessuna è stata in grado di impedire il gesto.Antonietta soffriva da tempo, purtroppo, di sindrome depressiva. Che la donna non stesse passando un buon periodo si capisce dal post su Facebook pubblicato poco dopo la nascita. «La vita a volte ti mette a dura prova - scriveva venerdì - ma io e te come facciamo da tanti anni insieme, tenendoci mano nella mano, affrontiamo tutto con coraggio e andiamo avanti...sfidando ogni ostacolo!».