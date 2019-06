© RIPRODUZIONE RISERVATA

La perseveranza di una madre britannica ha contribuito a salvare la figlia, affetta da un cancro al cervello, dalla morte imminente, secondo quanto racconta Mirror.Kay Parsons, una donna residente nella città di Somerset, notando che la figlia Ryleigh, di tre anni, inclinava costantemente la testa verso destra si è insospettita. Inoltre, la bambina avvertiva le vertigini una volta al giorno e negli ultimi tempi camminava in modo poco stabile, quasi tremante. «Dunque, è stato allora che mi sono rivolta a un pediatra», ha raccontato la donna.All'inizio, i medici sostenevano che la bambina inclinasse la testa a causa di una cattiva postura acquisita durante il sonno. Tuttavia, questa spiegazione non ha convinto la mamma della piccola Ryleigh, che ha iniziato a filmare la bambina ogni giorno per mostrare agli specialisti che per ore la figlia giocava e camminava con la testa inclinata sulla spalla destra.Alla fine, gli esami medici, che la minore ha fatto nel giugno dello scorso anno, hanno riscontrato la presenza di un tumore aggressivo al cervello al terzo stadio. Da allora, la piccola ha subito 13 interventi chirurgici e diversi mesi di radioterapia.«Ora che Ryleigh ha terminato il trattamento, sta andando abbastanza bene», ha riferito la madre speranzosa per una completa guarigione.