Figlia sospesa, la madre prende a pugni la vicepreside. Salvini: «Va arrestata»

La figlia viene sospesa, la madre non ci sta e prende a pugni la dirigente. È successo ieri a Lodi , nella sede distaccata della scuola professionale Einaudi e sul caso adesso interviene anche il ministro dell'Interno Salvini: «Arresto immediato per questa madre violenta

Come ha raccontato il preside

madre

violenta, massima solidarietà agli insegnanti che devono subire l'imbecillità di qualche alunno e, purtroppo, anche di qualche genitore». Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando la notizia sul suo profilo Facebook.

Gli insegnanti devono essere rispettati da tutti, studenti e genitori. Sempre. Non ci sono giustificazioni per un episodio del genere. Quello che è accaduto a #Lodi è gravissimo. Sono vicino alla docente aggredita. #3maggio pic.twitter.com/QygobuR8fT — Marco Bussetti (@bussetti_marco) 3 maggio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».dell'istituto,, la studentessa 17enne è pluriripetente ed è stata sospesa già diverse volte. In questo caso però la madre della ragazza ha deciso di recarsi a scuola ed è stata ricevuta da unain assenza del preside. La dinamica dell'aggressione non è ancora chiara: la madre della studentessa avrebbe colpito la donna con pugni e forse anche con oggetti.La docente, portata al pronto soccorso, è stata poi dimessa con una prognosi di pochi giorni. All'arrivo della Polizia, la madre della giovane era già andata via ma è stata rintracciata e identificata e ora rischia una denuncia.Sulla vicenda è intervenuto anche il: «Non ci sono giustificazioni per un episodio del genere. Quello che è accaduto a Lodi è gravissimo. Sono vicino alla docente aggredita»«Ecco, l'episodio di Lodi dimostra che quello che ho detto ieri in aula su educazione civica è quanto mai attuale: ogni tanto faremmo bene a ricordarla anche a qualche genitore. C'è molto lavoro da fare...» ha dichiarato la capogruppo di Forza Italia alla Camera