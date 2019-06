Mamma muore per 27 minuti, poi torna in vita e scrive un messaggio: «Il Paradiso è reale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una mamma morta per 27 minuti, poi è tornata in vita chiedendo carta e penna., in Arizona , che riusciva a malapena a parlare, ha allungato una mano verso il quaderno e immediatamente ha scarabocchiato un messaggio: «È reale». Afferma di aver visto il Paradiso dopo il suo arresto cardiaco , e quando i suoi cari le hanno chiesto a cosa si riferiva la nota, lei ha fatto semplicemente un cenno verso l’alto.Tina è andata inprima di fare un’escursione a, in Arizona, con suo marito,, lo scorso febbraio. Subito dopo, la mamma di quattro figli, è stata rianimata, ma poco dopo non c’erano più segnali di vita. In totale, i paramedici, hanno provato a rianimarla per sei volte prima di andare in ospedale. Per 27 minuti, è stata considerata morta, ha detto la famiglia a AZ Family. Descrivendo quello che ha visto, Tina ha detto: «Era così reale, i colori erano così vibranti». Ha aggiunto che è stata in grado di vedere una figura che crede esserein piedi di fronte a cancelli neri, con una luce gialla brillante che risplendeva dietro.Sua nipote,, era così commossa dal racconto che ha una copia della scrittura (il messaggio di Tina) tatuato sul polso. Madie, della California, ha scritto su Instagram: «La sua storia è troppo reale per non condividerla e mi ha dato una maggiore fiducia in una fede che spesso non si vede. Mi ha dato una tangibilità per una speranza eterna che non è troppo lontana».