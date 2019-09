Mamma morta da 117 giorni partorisce una bimba: la neonata sta bene

Diventa mamma di due gemelle a 74 anni grazie alla fecondazione in vitro

Un parto che ha dell'incredibile. Unadell'ospedale dell'università di Brno, in Repubblica Ceca.. I medici le hanno mantenuto le funzioni vitali e sono riusciti a far nascere la piccola che sta bene. Questo risultato è stato definito come una probabile prima mondiale. O almeno, come si legge sul sito dell'ospedale universitario. Si contano infatti circa venti nascite del genere descritte nel mondo, ma stavolta si tratta del ricovero più lungo e del maggior peso mai ottenuto per il bebè (oltre due kg).- hanno commentato i medici - che ha gestito molto bene, con l'aiuto di dottori e infermieri, questa difficile situazione e ha dato la vita a un bambino nonostante la morte cerebrale».La mamma era alla sedicesima settimana di gravidanza quando è stata ritrovata incosciente in casa ed è stata trasportata in elicottero all'Unità di emergenza di Brno,, con l'anamnesi di malformazioni artero-venose con manifestazioni di epilessia. I soccorritori hanno mantenuto la sua attività respiratoria e dalla Tac è poi emerso un ictus. Il respiro spontaneo è scomparso alle 16 e un esame neurologico clinico ha confermato l'aflessia, cioè la morte cerebrale.Da questo momento, i medici della clinica di Anestesia, rianimazione e medicina intensiva dell'ospedale universitario di Brno e della Facoltà di Medicina dell'Università di Masaryk insieme ai ginecologi, hanno fatto del loro meglio per stabilizzare le funzioni vitali della paziente e proteggere così il feto nel corpo della madre. È stata avviata una complessa cura di rianimazione a lungo termine, che ha incluso il monitoraggio approfondito dell'attività del cuore e delle funzioni polmonari e renali, l'abbassamento della temperatura corporea, così come la somministrazione di diversi farmaci. È stata prestata la massima cura - indicano ancora i medici cechi - per mantenere l'integrità della pelle e prevenire complicanze infettive, molto comuni in situazioni simili.Particolare attenzione è stata prestata anche all'alimentazione, in modo da garantire non solo il fabbisogno energetico della madre, ma anche la crescita e lo sviluppo ottimali del feto. In estate è stato rilevato che il feto cresceva: a fine giugno pesava 980 grammi, mentre a luglio era già di 1,5 kg. Il 15 agosto scorso è stato deciso di procedere con il parto cesareo, alla settimana 34+3 di gravidanza, e la neonata è venuta al mondo sana, con un peso di 2.130 grammi e una lunghezza di 42 centimetri. Ad aiutare nella riuscita dell'operazione, le buone condizioni di salute della donna prima dell'ictus e la pronta assistenza medica subito dopo l'evento.