Mamma fulminata dalla lavatrice mentre recupera il bucato: Viviane muore a 20 anni, lascia un figlio di 9 mesi

Viviane Rodrigues stava facendo il solito bucato in casa a Juazeiro, nel nord-est del Brasile, quando è stata fulminata dalla lavatrice. La donna, madre di soli 20 anni con un bambino di nove mesi, è rimasta folgorata poco dopo aver messo la mano all'interno dell'elettrodomestico: gli investigatori hanno spiegato che la macchina era ancora in funzione. Suo marito - racconta il Mirror - l'ha portata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale locale, ma la donna è stata dichiarata morta all'arrivo. Dopo l'autopsia, il suo corpo è stato portato nella comunità rurale di Gameleira, nel comune di Campo Formoso, dove vive la sua famiglia.

Tragedia sfortunatamente non isolata. Un bambino è morto l'anno scorso a Christchurch, in Nuova Zelanda dopo essere stato trovato incosciente nell'apparecchio acceso dalla mamma che non si è accorta della presenza del figlio al momento dell'avvio.

La scoperta choc alla fine del bucato, quando la madre ha aperto lo sportello frontale per stendere i panni. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma purtroppo i medici non hanno potuto che constatare il decesso. Secondo la Consumer Product Safety Commission, riporta il Mirror, dal 2014 si sono verificati almeno tre decessi correlati a bambini con meno di cinque anni e 3.000 visite al pronto soccorso relative a incidenti con le lavatrici.