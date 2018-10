VENEZIA - L'acqua alta ha raggiunto a Venezia la punta massima di 156 centimetri sul medio mare, poco prima delle 15. Ora sta lentamente scendendo. Lo riferisce all'Ansa il Centro previsione maree. Il livello attuale è di 154 cm. Con queste misure è allagato circa il 75% del suolo cittadino. La polizia municipale ha chiuso l'accesso a Piazza San Marco. «Intanto abbiamo superato questa tappa - ha detto il comandante dei vigili, Marco Agostini - vediamo come evolve il fenomeno e come gira il vento stasera».



Nell'archivio storico si contano solo cinque picchi di alta marea superiori al metro e 50: dopo il record di 194 cm della grande acqua alta del 1966, i 166 cm del dicembre 1979, i 158 cm del febbraio 1986, i 156 del dicembre 2008 e i 151 del novembre 1951. L'ultima acqua alta vicina ai 150 si era verificato l'11 novembre 2012, 149 centimetri.



BRUGNARO E LA POLEMICA SUL MOSE

«Vorrei chiedere a qualcuno se ha capito a cosa serve il Mose. Il Mose serve esattamente per queste situazioni qua». Lo ha affermato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, giungendo in piazza San Marco durante l'emergenza acqua alta. «Adesso - ha aggiunto Brugnaro - ho chiesto di parlare col ministro Danilo Toninelli, ho chiesto di parlare con la Presidenza del Consiglio dei ministri, perché vogliono che capiscano i costi enormi che che servono per gestire questa città», ha concluso.

#Maltempo #29ottobre ⚠️ | Adesso vorrei chiedere a qualcuno se ha compreso la funzione del #MOSE.Serve esattamente in queste situazioni.

Ho chiesto di parlare con @DaniloToninelli e con @Palazzo_Chigi perché voglio che capiscano i costi enormi da gestire in questa città.

[staff] pic.twitter.com/Xdag5xEMd8 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 29 ottobre 2018

LA FAKE NEWS DELL'ACQUA NON POTABILE

STOP AI VAPORETTI ACTV

Il servizio pubblico di navigazione è stato interrotto a Venezia, poco fa, a causa dell'acqua alta, che ormai supera i 150 centimetri. Restano attivi - spiega l'Actv - solo i collegamenti con le isole, e sono in funzione gli autobus. Gli ultimi vaporetti in città stanno effettuando il recupero di passeggeri rimasti in attesa negli imbarcaderi. Funziona infine regolarmente il traffico ferroviario tra Venezia e la terraferma.

#Maltempo #29ottobre ⚠️ | Adesso vorrei chiedere a qualcuno se ha compreso la funzione del #MOSE.Serve esattamente in queste situazioni.

Ho chiesto di parlare con @DaniloToninelli e con @Palazzo_Chigi perché voglio che capiscano i costi enormi da gestire in questa città.

[staff] pic.twitter.com/Xdag5xEMd8 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 29 ottobre 2018

IL VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA