Maltempo in Italia, è allerta meteo in dieci regioni: ecco le aree più a rischio

Maltempo in Italia. Scatta l'allerta meteo in 10 regioni: arancione in Campania. L'inverno è arrivato in Italia portando freddo e maltempo da Nord a Sud, e fino alla fine del mese le condizioni non dovrebbero migliorare. In pianura tra Basso Veneto, Toscana ed Emilia è prevista molta neve nelle prossime ore, così come sugli Appennini meridionali. Ancora possibili fiocchi in Sardegna, a bassa quota. Tra le regioni imbiancate potrebbero aggiungersi nel weekend anche le Marche, a quota 100 metri, la Calabria, a 350 metri, e la Sicilia a quote di bassa collina. Non solo neve, perché in queste ultime due regioni si temono anche raffiche di tempesta con punte di 150 chilometri orari. La protezione civile ha diramato, inoltre, un'allerta arancione su gran parte della Campania per rischio idrogeologico.

Allarme in Campania

Un'allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Campania, e un allarme giallo sui restanti settori della regione, su gran parte di Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e sull'intero territorio di Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna. Questo l'avviso emesso dal dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte. Una vasta e profonda saccatura proveniente dal Nord Europa porterà sull'Italia masse d'aria fredda innescando la formazione di un centro di bassa pressione sui mari occidentali, nella notte. Lo spostamento, poi, di questa struttura sull'Adriatico determinerà un peggioramento delle condizioni meteo al Centro Sud e sulle isole, oltre a un abbassamento delle temperature che porterà anche nevicate a bassa quota. Dalle prime ore di domani, 20 gennaio, si prevedono nevicate da sparse a diffuse sopra 500-600 metri in Sardegna, con apporti al suolo da deboli a moderati; venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali su Liguria ed Emilia-Romagna; venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, sulla Sardegna, in estensione dalla tarda mattinata a Sicilia e Calabria, specie sui settori montuosi, e su Basilicata e Campania, specie sui settori tirrenici.

Neve sull'Appennino

«Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso una allerta gialla per neve su appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri e allerta gialla per vento su Bacini costieri sud. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potra fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantira costante supporto», si conclude la nota.

Burrasca e tempesta in Sardegna

A partire dalle 3 e sino alle 15 di domani, venerdi 20 gennaio 2023, i settori occidentale e meridionale della Sardegna saranno interessati da venti di burrasca, inizialmente da Sud-Ovest in rotazione da Nord-Ovest, con raffiche sino a tempesta. Possibili mareggiate sulle coste esposte. Dalla mezzanotte di oggi, giovedi 19, e sino alle ore 9 di sabato 21 gennaio 2023, saranno anche possibili precipitazioni con cumulati moderati, anche a carattere di rovescio o temporale, che assumeranno carattere nevoso sopra i 500 metri di quota. Successivamente, nel corso della notte e sino alla mattinata di sabato 21 gennaio, sara possibile la formazione di ghiaccio sul manto stradale. Inoltre, dalle ore 0.00 di oggi e per tutta la giornata di domani, venerdi 20 gennaio 2023, sul sara allerta giallo (criticita ordinaria) per rischio idraulico, idrogeologico e neve anche su Cagliari