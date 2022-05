Madonna scrive al Papa su Twitter: «Ho tre scomuniche e non mi sembra giusto, ne possiamo parlare?»

Madonna scrive a Papa Francesco, ma non è un racconto del Vangelo. La popstar italo-americana ha usato Twitter a sorpresa per provare a connettersi con il Santo Padre, con una richiesta particolare. «Ciao Papa Francesco. Sono una brava Cattolica - dice madame Ciccone -. Lo giuro! Sono passati alcuni decenni dalla mia ultima confessione. Sarebbe possibile incontrarci un giorno per discutere di alcuni argomenti importanti? Sono stata scomunicata tre volte. Non mi sembra giusto».

APPROFONDIMENTI FINE DI UN AMORE Madonna torna single: è finita con il fidanzato ballerino... LA STAR Madonna irriconoscibile nel video di TikTok, fan spaventati:... GOSSIP Lourdes Leon, la figlia di Madonna SOCIAL Madonna, foto su Instagram super trasgressiva. E Snoop Dogg le invia...

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna

— Madonna (@Madonna) May 5, 2022