Paragone espulso: «Se mi va ricorro alla giustizia ordinaria». M5S diviso, Di Battista lo difende

«Gianluigi Paragone è e resta un mio collega - scrive invece su Fb Lezzi - Fino a quando, e sono certa che continuerà così, lavorerà senza sosta per i deboli, per assicurare un salario minimo decente, per fare in modo che le multinazionali osservino le leggi del nostro Paese resterà un mio collega. Fino a quando avrà il coraggio di non rispondere né alla Lega, né al PD, né ad altri ma solo al buonsenso e alle sue idee, come sempre ha fatto, resterà un mio collega. Per il resto, non sono permalosa. Non è una buona idea espellere gli anticorpi, caro Movimento 5 Stelle. In alto i cuori».

Governo, inizio 2020 caldo per Conte: M5S espelle Paragone, nodi prescrizione e referendum