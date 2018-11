La luna piena, magia a Brindisi: a canestro col lampione nella città del basket

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel giorno di luna piena, magia a Brindisi. Cielo terso e plenilunio hanno regalato uno spettacolo nella città del basket, subito catturato dall'occhio attento e dalla sensibilità artistica di Max Frigione: la sequenza fotografica crea un particolare effetto, come se la luna andasse a canestro con uno dei lampioni di piazza Santa Teresa che si affacciano sul porto, tra il monumento ai Caduti e il palazzo della Prefettura. Un segno benaugurante per l'Happy Casa Brindisi, che di vittoria in vittoria sta scalando la classifica di serie A di basket ed ora è a soli due punti dalla vetta.