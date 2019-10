Selvaggia Lucarelli a Matteo Salvini: «Era meglio se ti aiutavi a casa tua»

Selvaggia Lucarelli attacca Matteo Salvini dopo il confronto Rai a Porta a Porta con Matteo Renzi. "Salvini, non è stata una buona idea andare da Vespa. Era meglio se ti aiutavi a casa tua". Così Selvaggia Lucarelli commenta via Twitter e Facebook il confronto andato in scena ieri in Rai a 'Porta a Porta' tra il leader della Lega Matteo Salvini e il fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi. Un faccia a faccia televisivo attesissimo.

Al leader leghista (ieri costretto a disertare i funerali degli agenti uccisi a Trieste per un improvviso malore), Selvaggia Lucarelli non risparmia stoccate: "È un genio incompreso che gli italiani non capiscono" se l’era preparata da casa e la dice pure se Vespa gli chiede 'che ora è?'" si chiede ancora.



Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre, 12:49

