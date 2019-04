Lourdes, ostaggi liberi dopo un blitz: ma il sequestratore ha ferito l'ex compagna

Lourdes , nel sud-ovest della Francia, dove un blitz delle forze d'intervento speciale della polizia ha permesso di bloccare l'ex militare che si era barricato nell'appartamento dell'ex compagna, che è l'unica persona a essere rimasta ferita, sembra da un colpo di arma da fuoco sparato dall'uomo. Gli altri due ostaggi, rimasti illesi, sono i genitori della donna. La donna, che l'ex compagno avrebbe ferito a un'anca e che non sarebbe in pericolo di vita, aveva denunciato l'uomo nel 2017 per violenze e maltrattamenti e minacce di morte. All'uomo era di conseguenza stato proibito di avvicinarsi alla casa della donna. Secondo i media locali, l'uomo, sulla cinquantina, si è arreso e non ha opposto resistenza, dopo aver sparato diversi colpi verso l'esterno con un fucile a pompa. Si è conclusa, quindi, senza morti la presa di ostaggi a, nel sud-ovest della Francia, dove un blitz delle forze d'intervento speciale della polizia ha permesso di bloccare l'ex militare che si era barricato nell'appartamento dell'ex compagna, che è l'unica persona a essere rimasta ferita, sembra da un colpo di arma da fuoco sparato dall'uomo. Gli altri due ostaggi, rimasti illesi, sono i genitori della donna. La donna, che l'ex compagno avrebbe ferito a un'anca e che non sarebbe in pericolo di vita, aveva denunciato l'uomo nel 2017 per violenze e maltrattamenti e minacce di morte. All'uomo era di conseguenza stato proibito di avvicinarsi alla casa della donna.



Cosa è successo. Spari a Lourdes, vicino al Santuario di Nostra Signora. Un uomo di 50 anni, ex militare, si è barricato in casa con degli ostaggi dopo aver esploso dei colpi di arma da fuoco verso l'esterno. Sul posto sono intervenute le forze speciali del Raid. Un'esplosione è stata udita provenire dall'appartamento. Lo scoppio, scrivono i media locali, potrebbe essere segno che un blitz delle forze speciali è in corso. Spari a, vicino al Santuario di Nostra Signora. Undi 50 anni, ex militare, si è barricato in casa con deglidopo aver esploso dei colpi di arma da fuoco verso l'esterno. Sul posto sono intervenute le forze speciali del Raid.

UPDATE [23.04-13:40] #Lourdes Alti Pirenei #Francia IN CORSO OPERAZIONE DI POLIZIA vicino #Santuario di Nostra Signora di Lourdes – Se sei in zona non diffondere immagini fino alla conclusione dell’intervento pic.twitter.com/4ear5HM5nZ — Emergenza24 (@Emergenza24) 23 aprile 2019

Testimoni hanno raccontato di aver sentito intorno alle 11 quattro colpi d'arma da fuoco. L'episodio s arebbe di carattere privato, e non legato al terrorismo. I due ostaggi sarebbero la sua ex compagna e la figlia. La donna aveva più volte denunciato per violenza l'uomo. Secondo i media è in corso una trattativa con le forze speciali giunte in rue Mozart, vicino alla stazione ferroviaria di Lourdes, nella regione dei Pirenei.

