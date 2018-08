Lotto, estrazioni e numeri vincenti di sabato 11 agosto. Superenalotto, nessun 6 né 5+

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.96 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 3 totalizzano Euro: 59.287,40

Punti 4: 378 totalizzano Euro: 544,35

Punti 3: 16.154 totalizzano Euro: 35,28

Punti 2: 267.953 totalizzano Euro: 6,32

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: NESSUNO Punti 3SS: 47 totalizzano Euro: 3.528,00

Punti 2SS: 1.102 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 7.856 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 19.783 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 13.095 totalizzano Euro: 327.375,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 26.000.000,00

