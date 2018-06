Lotto, le estrazioni di oggi 4 giugno: ecco i numeri vincenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due estrazioni in due giorni: Lotto , 10eLotto etornano oggi per l'estrazione 'saltata' sabato 2 giugno per la concomitanza con la Festa della Repubblica, e torneranno anche domani. Doppio appuntamento dunque per concorsi e numeri vincenti, con il Superenalotto che mette in palio un jackpot da 42,5 milioni di euro. Questa la combinazione vincente di oggi: 45 56 66 74 77 88, Numero Jolly 47, Numero SuperStar 65.BARI 68 3 70 14 6CAGLIARI 39 64 34 30 32FIRENZE 73 85 1 17 47GENOVA 48 6 8 65 45MILANO 69 50 88 26 21NAPOLI 15 44 86 25 23PALERMO 31 34 83 64 59ROMA 1 28 55 57 43TORINO 38 51 60 69 67VENEZIA 55 87 84 10 38NAZIONALE 22 62 86 16 50NUMERI VINCENTI: 45 56 66 74 77 88Numero Jolly: 47Numero Super Star: 65