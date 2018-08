Estrazioni Lotto e Superenalotto di giovedì 30 agosto: ecco tutti i numeri vincenti

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.104 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 6 totalizzano Euro: 25.239,41

Punti 4: 733 totalizzano Euro: 244,66

Punti 3: 17.756 totalizzano Euro: 27,56

Punti 2: 269.803 totalizzano Euro: 5,34

SUPERSTAR Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 24.466,00

Punti 3SS: 76 totalizzano Euro: 2.756,00

Punti 2SS: 1.120 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 7.824 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 17.299 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 11.155 totalizzano Euro: 278.875,00



Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 33.000.000,00

© RIPRODUZIONE RISERVATA