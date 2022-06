​Lotto e SuperEnalotto, cambia il calendario per l'estrazione del 2 giugno. Come spesso accade quando ci sono delle festività nazionali - come ad esempio il Natale oppure la Festa della Repubblica, come in questo caso - le estrazioni di Lotto e Superenalotto subiscono degli spostamenti. Ma andiamo nel dettaglio.

In occasione della Festa della Repubblica (giovedì 2 giugno), il concorso del Lotto n.66 di giovedì 2 giugno 2022 è posticipato a venerdì 3 giugno. L’estrazione di sabato 4 giugno, ricorda agipronews, si svolgerà regolarmente.

Per quanto riguarda il SuperEnalotto, il concorso di giovedì è stato spostato a sabato 4 giugno. Di conseguenza, l’estrazione del concorso n.67 di sabato 4 giugno è posticipata a lunedì 6 giugno.