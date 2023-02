Vince un milione con cinque numeri fortunati al Million Day: la storia del colpaccio (con un solo euro)

Un semplice euro che balla in tasca, la scelta di investirlo ad una lotteria dei Monopoli di Stato e il gioco è fatto. Basta pensieri, la vita acquista un altro profumo. Uno scommettitore di Ponte San Nicolò ha cominciato il mese di febbraio con il botto. Quelle vincite inaspettate in grado di cambiare la vita. Il 31 gennaio alla lotteria Million Day un anonimo giocatore, in una rivendita di Ponte San Nicolò, con i numeri 16, 25, 46, 47, 51, si è portato a casa un milione di euro.

Il Million Day

È il secondo super premio a sei zeri che questo gioco regala ad un fortunato vincitore dall'inizio dell'anno. Il Million Day è sbarcato in Italia il 7 febbraio 2018. Da quel giorno la dea bendata ha premiato con il milione di euro ben 237 giocatori. Il Million Day è una lotteria basata sull'estrazione di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55. I giocatori possono partecipare all'estrazione compilando una schedina, anche tramite dispositivi mobile, o comunicando al ricevitore i numeri da giocare. Costo della giocata, un euro.

La fortuna a Padova



La provincia di Padova non è nuova a vincite tali da far tremare le gambe ai fortunati possessori del biglietto vincente. Appena nello scorso dicembre in una tabaccheria di Selvazzano uno scommettitore giocando al Superenalotto ha realizzato un 5+1 assicurandosi un regalo di Natale di 1.146.915 euro. In passato altre vincite sono arrivate anche con i gratta e vinci. Ora gli occhi sono tutti puntati sul neo milionario di Ponte San Nicolò.

L'assessore ai lavori pubblici ed ex sindaco Enrico Rinuncini, messo al corrente di questo fortunato evento ha detto: «Mi auguro che la persona che ha vinto abbia bisogno di soldi e questo regalo inaspettato possa davvero cambiargli la vita. Tengo anche a precisare che non deve passare il messaggio che il gioco risolve i problemi della vita, ma certamente una vittoria di questa portata cambia radicalmente il modo di affrontare il futuro della propria esistenza. In paese - ha concluso - non si è sentito alcun discorso in merito. E' chiaro che chi ha in tasca il biglietto vincente difficilmente uscirà allo scoperto».

Esattamente un anno fa, a fine febbraio del 2022 una vincita di un Million Day da un milione di euro era stata realizzata in una tabaccheria di Abano Terme. Insomma, la dea bendata sembra avere a cuore le tasche dei padovani e adesso in tanti sognano di potersi agganciare a questa striscia positiva.