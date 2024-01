Lotteria Italia, venduti quasi 7 milioni di biglietti. In palio 5 milioni: domani l'estrazione

Sono in totale 6.703.526 i biglietti venduti per la Lotteria Italia, la cui estrazione è in programma per domani sera, 6 gennaio, durante la trasmissione di RaiUno 'Affari Tuoi'

Secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, la regione in cui si è registrato il maggior numero di vendite è il Lazio, con 1.239.500 di biglietti, seguita dalla Lombardia (1.004.020) e dalla Campania (645.680). Sono stati, invece, 149.706 i biglietti venduti online.

Le vendite per regione