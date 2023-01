Lotteria Italia, questa sera l'estrazione in diretta su RaiUno: primo premio da 5 milioni di euro

Lotteria Italia, tutti in attesa dell'estrazione. Il primo premio è da 5 milioni di euro. Sei milioni di biglietti venduti per il concorso a premi più atteso dell'anno, rispetto allo scorso anno sono stati venduti 400mila tagliandi in meno. I numeri dei biglietti vincenti si conosceranno questa sera - 6 gannaio - nel corso della puntata speciale de "I soliti ignoti - Il ritorno", la trasmissione condotta da Amadeus in onda alle 20.35 su RaiUno in diretta dal teatro delle Vittorie a Roma. Buon risultato per le vendite della Lotteria Italia 2022 anche in Puglia. I biglietti staccati in regione sono stati 250.400, il 5,6% in meno rispetto all'edizione di un anno fa.

I numeri delle province

Guardando alle singole province, come riporta Agipronews, la prima per vendite rimane Bari, con 81mila biglietti (-5,5%), seguita da Foggia a 52.260 (-2%) e Lecce (45.200, -12,8%). In controtendenza la provincia di Barletta, dove le vendite crescono del 5,4% grazie ai 26.620 biglietti acquistati, mentre a Taranto ne sono stati venduti 25.510(-6,4%). Chiude Brindisi (19.810, -8,8%). Nonostante il calo, si conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Il Codacons

In adempimento ai propri fini statutari anche quest'anno il Codacons, invitato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vigilerà sulle operazioni di sorteggio finale del biglietto vincente della Lotteria Italia e a tutte le fasi relative all'estrazione dei biglietti abbinati ai premi in concorso, svolgendo la sua funzione di garanzia a tutela dei cittadini. Da anni infatti il Codacons «si batte in prima linea affinché i diritti dei consumatori siano sempre rispettati e riconosciuti, tutelando anche i giocatori di lotto e lotterie. Come si ricorderà nella famigerata edizione del 1996, a causa di un guasto si fermarono le lavatrici che facevano girare le palline dell'estrazione, scatenando un putiferio. Da quell'anno il Codacons si è sempre adoperato al fine di escludere qualsiasi possibilità di trucco, errore o imbroglio nel meccanismo di estrazione. Stasera quindi il Codacons, attraverso i propri rappresentanti, sarà presente alle operazioni di estrazione del biglietto vincente e garantirà la massima correttezza e trasparenza di tutte la procedure».