Londra, una piscina trasparente collega i tetti di due palazzi: nuotate stupefacenti - Video Foto

Si può nuotare per raggiungere i propri vicini a Londra. Nella metropoli inglese è stata costruita la prima piscina sospesa tra due palazzi. Mentre si galleggia a 35 metri da terra è possibile vedere le persone che passeggiano in strada, ma anche essere visti quando si è in acqua. Si chiama Sky Pool ed è un progetto portato avanti dal costruttore Sean Mulryan. «Volevamo fare qualcosa che non era mai stato fatto prima – ha dichiarato l'ingegnere –. Nuotare nella sky pool sarà un’esperienza davvero unica, sembrerà di fluttuare nell’aria».

A model swims in a transparent acrylic swimming pool bridge that is fixed between two apartment blocks at Embassy Gardens next to the US Embassy in London. #skypool #USembassy #nineelms pic.twitter.com/6hYFq0VSbG — Justin Tallis (@JustinTallis) April 22, 2021

La caratteristiche della piscina

Lunga 25 metri, larga 5 e profonda 3, la piscina unisce due condomini nel quartiere residenziale Nine Elms. Un'area di lusso che offre una meravigliosa vista della città sulla riva sud del Tamigi. La struttura è opera degli architetti Arup Associates, costruttori anche della Sydney Opera House. Il complesso di appartamenti degli Embassy Gardens conta 2,000 alloggi, con prezzo che parte da 1,015,000 di sterline per un bilocale. Qui per prima approdò Apple e dopo l’ambasciata americana. Ma per provare a nuotare nel cielo bisognerà aspettare il 19 maggio. Anche se sarà solo una sensazione riservata ai residente dei due palazzi.