Terrore sull'A10. A fuoco pullman di studenti in gita: due intossicati, galleria chiusa

studenti di Senigallia in gita scolastica. Il pullman sul quale viaggiavano ha preso fuoco in una galleria dell'A10, tra Savona e Spotorno, in direzione Ventimiglia.



I ragazzi e i cinque docenti che li accompagnavano stanno tutti bene. Sono studenti dell'istituto di istruzione superiore Bettino Padovano di Arcevia e Senigallia. Nessuno di loro - hanno tra i 16 e i 18 anni - né gli insegnanti sono rimasti feriti. Stavano andando a Nizza per l'ultima giornata della gita scolastica.



Lievemente intossicati invece i due autisti, che hanno provveduto a far scendere i ragazzi dall'autobus in fiamme proprio mentre transitava all'interno della galleria «Fornaci».



«Gli autisti si sono accorti del fumo, hanno immediatamente fermato il pullman e aperto le porte - spiega il sindaco di Arcevia Andrea Bomprezzi, in contatto con il direttore del plesso di Arcevia Giancarlo Verdini -, questo ha permesso di evacuare subito il mezzo ed evitare che i ragazzi rimanessero intrappolati. Una volta scesi, hanno dovuto correre per circa 300 metri fino all'esterno della galleria: i docenti mi hanno riferito che studenti e gli autisti sono stati bravi a gestire l'emergenza e a non correre ulteriori pericoli».



Gli studenti sono poi stati soccorsi dai vigili del fuoco, dalle ambulanze e dalla polizia stradale: in accordo con il Comune di Spotorno sono stati portati nella palestra della scuola media 'Sbravatì, dove hanno mangiato e atteso che arrivasse un mezzo sostitutivo per il rientro a casa. «Nell'incendio hanno perso tutti gli effetti personali - continua Bomprezzi - e quindi ora sono in viaggio per rientrare, con un giorno di anticipo. Per fortuna stanno bene ed è questo quello che conta». Il sindaco di Arcevia ringrazia «forze dell'ordine e del soccorso intervenute sul luogo dell'incendio, e l'amministrazione comunale di Spotorno per l'accoglienza e la disponibilità dimostrata durante questa brutta avventura».

