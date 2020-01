Conte, tre ore di vertice con Haftar. Al Serraj diserta l'incontro, Salvini all'attacco

Khalifa Haftar è giunto a Palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte. Il premier libico Fayez al Sarraj era atteso in serata a Palazzo Chigi di ritorno da Bruxelles, ma non è arrivato.

«Il premier libico bidona Conte e se ne torna a casa? - afferma il leader della Lega Matteo Salvini -. Pazzesco, Conte è davvero un pericoloso incapace: per una semplice questione di protocollo, prima ancora che di politica, prima si riceve un capo di governo riconosciuto, dopo un generale. Dilettanti allo sbaraglio!».

Rincara la dose Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia: «Il presidente del Consiglio presidenziale libico al Serraj ha disertato il vertice con Conte a Palazzo Chigi. Uno schiaffo che certifica il fallimento finale del governo italiano. È infatti andato in scena un pasticcio diplomatico senza precedenti: invitare un capo di governo senza informarlo della presenza del suo principale nemico significa o presumere troppo della propria statura di mediatore internazionale oppure essere dilettanti allo sbaraglio, ipotesi entrambe devastanti in mezzo a una crisi internazionale di queste dimensioni».

In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa circa la sospensione della missione bilaterale in Libia, lo Stato Maggiore della Difesa ribadisce che «le attività concordate di intesa con le autorità libiche proseguono regolarmente. Non sussistono ipotesi di ritiro del personale militare italiano dalla Libia, dove l'impegno del contingente è apprezzato dalle autorità politiche libiche, dalla comunità internazionale e dalla popolazione libica».



«Abbiamo il diritto di concludere trattati e convenzioni con chi vogliamo. Lo abbiamo fatto in trasparenza. Non abbiamo raccolto mercenari, né combattenti del Sudan o del Ciad. Siamo determinati a proteggerci e nessuno ci leverà questo diritto». Così il premier libico Fayez al Sarraj, rispondendo in arabo a una domanda sulla cooperazione militare tra il governo di accordo nazionale libico e Ankara, secondo una traduzione non ufficiale. Sarraj ha definito «molto produttive» le discussioni con i «responsabili europei» oggi a Bruxelles.

«Non vogliamo - ha affermato Sarraj - che la Libia divenga un terreno di scontro, di guerre per procura. Vogliamo che l'aggressore fermi i suoi attacchi contro il governo legittimo libico, riconosciuto a livello globale. Questo governo è legittimo - ha concluso - e può fare appello agli alleati e alle altre parti per difendersi».

