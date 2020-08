Lecce-Parma, si comincia. Novanta minuti per giocarsi la salvezza. L'abbraccio dei tifosi fuori dallo stadio

Si comincia.

LA DIRETTA

5': pericolosi i gialloblù con un tiro di Kulusevski, palla alta garzie anche al disturbo portato da Tachtsidis. Si aprono spazi nella difesa leccese.

2': Parma subito in avanti, Gabriel si oppone al tiro di Caprari

1': calcio d'inizio battuto dal Lecce, che è in campo in maglia giallorossa e calzoncini rossi. Ospiti in divisa blu scuro.

Domenica proibitiva per i tifosi leccesi e genoani deboli di cuore, in ansia per lo sprint delle loro rispettive squadre necessario per evitare la serie B. Novanta minuti di passione. Vita o morte. Gioia o dolore. Mentre il Genoa affronta in casa il Verona, il Lecce ospita il Parma. Liguri e salentini contro squadre che hanno già ottenuto soddisfazione definitiva dal campionato.

LEGGI ANCHE: Lecce e Genoa alla resa dei conti: 90 minuti per restare in serie A

Il Lecce, che nella scorsa partita ha perso l'importante pedina Calderoni per infortunio, dovrà rinunciare a Paz, squalificato. Al posto di quest'ultimo, al centro della difesa, giocherà, probabilmente, Meccariello. In avanti si prevedono la conferma di Mancosu e quella di Lapadula, che contro l'Udinese erano usciti dal campo doloranti. Emergenza a centrocampo invece per il Parma, che in mediana potrà per contare sicuramente su Barillá e Kurtic. Serata al cardiopalmo, dunque, al "Ferraris" e al "Via del mare". Il Genoa non può perdere per non rischiare la beffa, il Lecce deve vincere e i tre punti possono non bastare per la salvezza. Incideranno in campo i nervi, dunque, e forse, si spera di no, anche i signori arbitri deputati alla moviola.

LE FORMAZIONI

Lecce: Gabriel, Donati, Lucioni, Meccariello, Dell'Orco, Mancosu, Tachtsidis, Barak Saponara, Falco, Lapadula. All. Liverani

Parma: Sepe, Laurini, Alves, Gagliolo, Darmian, Hernani, Kurtic, Barillà, Kulusevski, Cornelius, Caprari. All. D'Aversa.

Ultimo aggiornamento: 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA