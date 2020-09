L'assassino di Eleonora e Daniele ha confessato: «Sono stato io». Studente universitario, aveva vissuto da loro in affitto

Ha confessato: «Sono stato io». Antonio De Marco, il 21enne studente di Scienze infermieristiche, ha ammesso di aver ucciso Eleonora Manta e Daniele De Santis, la sera del 21 settembre a Lecce. A interrogarlo, alla presenza del suo avvocato difensore, il procuratore aggiunto della Repubblica, Guglielmo Cataldi, ieri sera. Erano presenti anche il procuratore capo, Leonardo Leone De Castris, il procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignore e il sostituto Maria Consolata Moschettini.

L'assassino - un giovane di 21 anni, di Casarano, conoscente dei due giovani perché loro affittuario fino ad agosto scorso (viveva in una stanza all'interno del loro stesso appartamento), è stato arrestato ieri sera. I dettagli sono stati forniti nel corso di una conferenza stampa convocata a tarda sera nella sede del comando provinciale dei carabinieri di via Lupiae, a Lecce.

Il procuratore Leonardo Leone De Castris ha spiegato come si è arrivati alla cattura. Innanzitutto il nome: «Sottoposto a fermo è Antonio De Marco, 21 anni, originario di Casarano, studente di Scienze infermieristiche, con tirocinio all'ospedale Vito Fazzi. In questa indagine, cominciata - come sapete - una settimana fa, ci siamo dovuti attenere unicamente a dati tecnici e allo sviluppo di elementi obiettivi. Perché non ci è ancora chiaro, non del tutto, il movente. Per questo ho ritenuto fosse necessario il contributo di 4 magistrati. Va detto che le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Lecce, con i Ros e i reparti scientifici, sono state eccellenti».

«La ricostruzione delle modalità dell'omicidio, secondo l'impostazione accusatoria, si fonda sulla visione dei filmati delle telecamere di videsorveglianza - ha spiegato De Castris -, sulle intercettazioni e su una parziale perizia di comparazione grafica. Come sapete, è stato trovato un bigliettino (insanguinato, nel cortile dell'abitazione di via Montello dove è stato commesso il delitto, ndr), che si è stabilito essere stato perso dell'aggressore. Questo ci ha dato la possibilità di confrontare la grafia del biglietto con quella dei documenti presso il Comune e presso la prefettura. Ci sono stati dei pedinamenti. Ed è poi risultato che il soggetto è stato inquilino della coppia fino ad agosto scorso».



«Siamo davanti a una fortissima premeditazione - ha proseguito il procuratore - confermata dall'ispezione che il soggetto ha fatto nei giorni precedenti nella zona dove abitava la coppia e dal biglietto ritrovato, biglietto che contiene tanto lo studio del percorso da fare per evitare le telecamere che, purtroppo, le modalità di programmazione dell'omicidio, modalità che sarebbe stata preceduta anche da una attività cosiddetta prodromica al delitto, sulla quale, al momento, non posso dire altro». A quanto risulta a Nuovo Quotidiano, il presunto omicida avrebbe avuto con sé delle fascette da elettricista con le quali intendeva agire sui corpi senza vita di Daniele ed Eleonora.

«L'omicidio, siamo portati a ritenere - ha concluso De Castris -, doveva essere una rappresentazione, anche per la collettività. Va certo ricordata la presunzione di innocenza ed è quindi tutto ciò che possiamo dire. Mi auguro una confessione piena da parte dell'interessato. Lecce esce da un incubo, da una vicenda che è una rarità nel panorama della criminologia locale».

Nelle ultime ore il cerchio intorno al responsabile si stava stringendo sempre di più. All'esame dei Ris di Roma una serie di fotogrammi da cui gli investigatori avevano estratto un identikit. Le immagini, insieme con gli altri elementi nel frattempo raccolti dagli investigatori, sono state evidentemente sufficienti per fermare il sospettato. L'incrocio di elementi probatori deve aver contemplato le tracce lasciate dall'assassino (al momento ancora presunto) attraverso i suoi movimenti in rete e sui sociale e nei suoi spostamenti fisici, così come certificati dal segnale emesso dal suo telefono cellulare.

Ultimo aggiornamento: 29 Settembre, 10:15

