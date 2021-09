Covid, Lazio rosso (è la settima regione) nelle mappe europee Ecdc. Campania torna gialla

La mappa curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) indica come regioni europee con più alto numero di contagi in rapporto alla popolazione (in rosso scuro) la Corsica, il Sud della Francia, e la parte nord-occidentale dell'Irlanda. Novità importanti per l'Italia. Lazio in rosso e la Campania che torna in giallo sono le variazioni principali nell'aggiornamento settimanale della mappa sull'incidenza del Covid nell'Ue. Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia e Toscana restano colorate in rosso.

Coronavirus: toute la Belgique est désormais en rouge sur la carte de l’ECDC https://t.co/KceuWJQegZ pic.twitter.com/XnUmx5QUz6 — Le Soir (@lesoir) September 2, 2021

Ecdc, Spagna tutta rossa

Il Belgio è interamente in rosso sulla mappa aggiornata dell'Ecdc. Dopo Bruxelles e la Vallonia, ora sono le Fiandre a passare a questo colore. In rosso sono anche Francia e Paesi Bassi, mentre la Germania è divisa tra il rosso e l'arancione. Il Granducato del Lussemburgo è in arancione. Solo pochi paesi dell'Europa orientale hanno ancora zone verdi, come Polonia, Ungheria Repubblica Ceca, Slovacchia e gran parte della Romania. Questi cambiamenti di colore hanno un impatto sui viaggi, precisa il quotidiano belga Le Soir. Le persone che ritornano da una zona rossa nell'Unione Europea che non hanno un certificato di vaccinazione, un certificato di guarigione o un recente test Pcr negativo dovrebbero sempre essere testate al loro ritorno. Dovranno essere testati anche tutti i viaggiatori provenienti da una zona rossa al di fuori dell'Unione Europea, anche se muniti di un certificato di vaccinazione. Una regione adotta il colore rosso se l'incidenza, che indica il numero di nuovi casi ogni 100.000 abitanti in 14 giorni, è compresa tra 75 e 200 e se il tasso di positività è superiore al 4%. Il colore rosso è richiesto anche quando l'incidenza è compresa tra 200 e 500, indipendentemente dal tasso di positività, precisa Le Soir. Il quotidiano olandese De Telegraaf scrive che l'ultima volta che l'Olanda era in rosso risale a un mese fa. Il cambiamento è dovuto al fatto che la percentuale di test positivi è aumentata. Nelle ultime due settimane, il 4,4% di tutti i test eseguiti ha rivelato un'infezione. La scorsa settimana si è attestato al 3,5%.

Zona gialla, Sardegna e Calabria a rischio. Le terapie intensive crescono in cinque regioni

Ecdc, cos'è

Si tratta del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc, da European Centre for Disease Prevention and Control) ed è un'agenzia indipendente dell'Unione europea cha ha lo scopo di rafforzare le difese dei paesi membri dell'Unione nei confronti delle malattie infettive. Il centro, è stato istituito nel 2005, e ha sede a Solna (contea di Stoccolma) in Svezia.

L'Ecdc nel corso di un periodo di tempo relativamente limitato è riuscito a compiere buoni progressi nella creazione di una rete di sorveglianza delle malattie infettive in Europa e nella diffusione delle informazioni relative. L'attuale direttrice è il medico tedesco Andrea Ammon.