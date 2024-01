Lavoro, crescono le professioni digitali, ma le imprese cercano operai, medici, ingegneri e addetti alla ristorazione

Crescono le professioni digitali ma la domanda delle imprese italiane in tema di lavoro è tutt'altra. Si cercano operai, medici, ingegneri e addetti alla ristorazione. Sono i risultati dello studio di AppLavoro.it, secondo cui il 2023 si è chiuso con una forte domanda di addetti alla ristorazione, seguiti da consulenti commerciali e operai. Il digitale cresce, ma anche la domanda d’insegnanti e sanitari.

I numeri

Secondo i dati Istat sono 520mila le persone che hanno trovato un lavoro nel 2023 con un aumento dell’occupazione femminile – che comunque resta al di sotto della media europea –, l’incremento dei contratti a tempo indeterminato e la diminuzione dei lavoratori a termine.

Il dato che emerge è che i nuovi assunti over 50 (grazie soprattutto agli sgravi contributivi per le aziende previsti dalla legge Fornero) e i coetanei già impiegati costituiscono oggi il motore trainante della forza lavoro italiana, passando dal 24% al 40% in 15 anni.Le imprese preferiscono stabilizzare i precari per la difficoltà di trovare dei rimpiazzi, introducendo orari flessibili e organizzando corsi di formazione digitale, ma anche per operai specializzati, metalmeccanici e dell’edilizia.

Le professioni più richieste nel 2024



Secondo le proiezioni dell’Istituto di Statistica, le professioni più richieste nel 2024 saranno quelle d’insegnante, ingegnere e personale sanitario.

Ma il Belpaese, che vede crescere questi settori accanto a quello dell’ICT (Information and Communication Technologies) e della Green Economy, ha ancora bisogno di operai, lavoratori agricoli e addetti alla ristorazione.

Lo studio



AppLavoro.it, il portale per la ricerca e l’offerta occupazionale in Italia, conducendo un’indagine tra i propri iscritti, conferma l’andamento nazionale rilevando che, in un mondo del lavoro mutevole e diversificato, le figure più richieste siano ancora quelle del cameriere, del barman, del pizzaiolo, dell’operaio metalmeccanico e dell’installatore d’impianti elettrici.

Le aziende del portale richiedono inoltre: impiegati amministrativi, agenti immobiliari, contabili, autisti, manutentori, recruiters, personale per la lavorazione di metalli e acciai, arredatori per alberghi, bar e ristoranti.

La retribuzione



Per quel che riguarda le retribuzioni, secondo i dati forniti dagli utenti di AppLavoro.it, lo stipendio medio italiano è di 1.267 euro. I lavoratori più ricercati possono quasi tutti tirare un sospiro di sollievo tranne Colf, badanti e operatori di call center, specialmente al Sud, che sono, ancora e purtroppo, i peggio pagati d’Italia.

La bandierina nera va anche al settore turistico, a quello agricolo e alle imprese che impiegano i rider.

Tra i contratti peggiori emerge quello della vigilanza con poco più di 5 euro l'ora.

Un agente di commercio guadagna invece circa 2.300 euro mensili.

Sul fronte opposto, le professioni più ricche e in ascesa nel 2024 - accanto a quelle tradizionali di cui dicevamo - restano quella del Responsabile dell’ E-commerce, con uno stipendio medio annuale di 50 mila euro, e dell’ esperto di cyber sicurezza, che guadagna poco meno del collega del settore commerciale: 42mila euro all’anno.

Insomma, il mercato del lavoro italiano guarda ancora in due direzioni: al lavoro tecnico, manuale e specializzato, da un lato, e a quello dell’innovazione digitale, che investirà ogni settore creando figure professionali nuove.